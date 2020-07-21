В августе украинцам нужно поберечь себя, поскольку ожидаются мощные магнитные бури

Август 2020 года будет сложным – согласно прогнозу метеорологов, в этом месяце украинцев ожидают сразу пять сильных магнитных бурь. Как защитить свой организм и в какие месяцы нужно быть осторожным, пишет Politeka.net

Так, согласно синоптикам, магнитные бури в августе 2020 года опустятся на Землю 1,9, 10, 27 и 28 числа. Именно в эти дни Солнце проявляет наибольшую активность, что неизменно отразится на здоровье, особенно у тех, кто тяжело реагирует на магнитную активность или имеет сосудистые заболевания.

Магнитные бури вызывают у метеозависимых людей головные боли и мигрень, скачки давления, упадок сил и усталость, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, боль в суставах, депрессию, бессонницу и нарушение сна.

Специально для тех, кому магнитные бури приносят массу неудобств, врачи сообщают, что нужно делать, чтобы свести ее последствия на минимум. Для этого необходимо спать 8-9 часов ночью, часто гулять на улице, но не на открытом солнце, выполнять утреннюю зарядку, принимать контрастный душ, пить не менее двух литров воды в день. Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать и следующие меры:

пить травяной чай;

не пить кофе;

не есть острую и жирную пищу;

делать дыхательную гимнастику;

исключить стрессовые ситуации;

отказаться от курения и алкоголя.

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