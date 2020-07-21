В августе украинцам нужно поберечь себя, поскольку ожидаются мощные магнитные бури
Август 2020 года будет сложным – согласно прогнозу метеорологов, в этом месяце украинцев ожидают сразу пять сильных магнитных бурь. Как защитить свой организм и в какие месяцы нужно быть осторожным, пишет Politeka.net
Так, согласно синоптикам, магнитные бури в августе 2020 года опустятся на Землю 1,9, 10, 27 и 28 числа. Именно в эти дни Солнце проявляет наибольшую активность, что неизменно отразится на здоровье, особенно у тех, кто тяжело реагирует на магнитную активность или имеет сосудистые заболевания.
Магнитные бури вызывают у метеозависимых людей головные боли и мигрень, скачки давления, упадок сил и усталость, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, боль в суставах, депрессию, бессонницу и нарушение сна.
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Специально для тех, кому магнитные бури приносят массу неудобств, врачи сообщают, что нужно делать, чтобы свести ее последствия на минимум. Для этого необходимо спать 8-9 часов ночью, часто гулять на улице, но не на открытом солнце, выполнять утреннюю зарядку, принимать контрастный душ, пить не менее двух литров воды в день. Кроме того, врачи рекомендуют соблюдать и следующие меры:
- пить травяной чай;
- не пить кофе;
- не есть острую и жирную пищу;
- делать дыхательную гимнастику;
- исключить стрессовые ситуации;
- отказаться от курения и алкоголя.
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