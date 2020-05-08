Известная модель Кайя Гербер, дочь легендарной звезды Синди Кроуфорд, показала необычные соблазнительные образы
На фото Гербер позирует в юбке и черном топе, который приподняла одной рукой. Второй рукой Кайя обняла голову, чтобы получилась более соблазнительная поза. Образ модель дополнила чулками и сандалями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
На втором фото Кайя уже стояла в другой юбке и не закрывала голосу, показывая свою довольно странную прическу. На еще одном снимке Гербер уже сидела и показывала свою оголенные частично ноги.
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"Vogue Italia", - подписала фото Кайя.
Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Прекрасно", "Красавица", "Афродита", "Королева".
Ранее мы сообщали, что дочь легендарной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом модного журнала.
На первом фото Кайя позирует для итальянской версии Vogue. Она надела черную мини юбку с рюшами и черную рубашку. Юная модель подняла вверх руки, оголив свой живот. Необычный образ был дополнен гольфами. Стоит отметить, что на голове у звезды красовалась странная прическа. На втором снимке модель одета в мужской костюм.
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