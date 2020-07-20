Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала топ кращих поз для фотосесій в чорному бікіні

В цей раз відома молода модель показала, як позувала біля фотографа відразу в кількох вдалих ракурсах, а також повеселилася біля узбережжя на сонячному пляжі. Дівчина постала перед фанатами в чорному бікіні, практично непомітний з-за форм зірки.

Анастасія досить сильно збільшила сідниці і груди, від минулого образу дівчини в підлітковому віці мало що залишилося. Тепер Квітко виглядає зовсім інакше. І хоча дівчина заявляє, що не робила пластики, в мережі є архівні фото моделі, а також кадри з поступовими змінами фігури.

Тепер Квітко вражає видом в білизні або крихітним клаптиках тканини, які навряд чи можна вважати купальниками. Вона абсолютно не соромиться свого тіла, а тому легко роздягається для більш пікантних фотосесій.

«Ти мені подобаєшся, у тебе гарне тіло і обличчя, я люблю тебе», «Така досконала красуня😍😍😍🔥🔥😂», «Щасливчик той, хто з тобою живе», «Боже мій, які персики, тряси ними👅👅👅🤘🏿💋🤘🏿👅», «Мені подобається твій пост», «Це легко, люба? Витримати такі форми», «Оце так», «Як гусінь ...», «Там цей фотограф він взагалі людина?», - пишуть фанати.

До цього ще одна красуня постала в одному лише чорному купальнику без зайвих прикрас і похвалилася легким загаром з легкою усмішкою на обличчі. Світлі локони вона зав'язала в милі гульки, чим також вразила шанувальників Квітко.

«Вау 🔥 йди @lacikaysomers ти пропускаєш багато цікавого», - написала Квітко.

Ось що відповіли фанати:

«Хтось надіслав мені повідомлення, що затверджує, що ви 🤔 сказали, що зробили спеціальний аккаунт для розмов з фанатами 🤔🤦🏼‍♂️😂», «Готове, дитинко», «Ось це вогонь, красоточка🔥🔥🔥🔥💯», «Захоплює своєю молодістю», «Ісус 😍😍 Daamnnnn🔥🔥🔥🔥🔥 Абсолютно приголомшлива 💯😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно, Дуже Красива Леді 😘🥰😍🌹🌹💖💖», «Вона чудова ❤️❤️❤️», «Твої слова солодкі, як мед, це приносить мені задоволення».

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