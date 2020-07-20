Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала топ лучших поз для фотосессий в черном бикини

В этот раз известная молодая модель показала, как позировала возле фотографа сразу в нескольких удачных ракурсах, а также повеселилась у побережья на солнечном пляже. Девушка предстала перед фанатами в черном бикини, практически незаметном из-за форм звезды.

Анастасия довольно сильно увеличила ягодицы и грудь, от прошлого образа девушки в подростковом возрасте мало что осталось. Теперь Квитко выглядит совершенно иначе. И хотя девушка заявляет, что не делала пластики, в сети есть архивные фото модели, а также кадры с постепенными изменениями фигуры.

Теперь Квитко поражает видом в белье или крошечным клочках ткани, которые едва можно считать купальниками. Она совершенно не стесняется своего тела, а потому легко раздевается для более пикантных фотосессий.

«Ты мне нравишься, у тебя красивое тело и лицо, я тебя люблю», «Такая совершенная красотка😍😍😍🔥🔥😂», «Счастливчик тот, кто с тобой живет», «Боже мой, какие персики, тряси ими👅👅👅🤘🏿💋🤘🏿👅», «Мне нравится твой пост», «Это легко, дорогая? Выдержать такие формы», «Вот это да», «Как гусеница ...», «Там этот фотограф он вообще человек?», - пишут фанаты.

До этого еще одна красавица предстала в одном лишь черном купальнике без лишних украшений и похвасталась легким загаром с легкой улыбкой на лице. Светлые локоны она завязала в милые гульки, чем также восхитила поклонников Квитко.

«Вау 🔥 следуй @lacikaysomers ты пропускаешь много интересного», - написала Квитко.

Вот что ответили фанаты:

«Кто-то прислал мне сообщение, утверждающее, что вы 🤔 сказали, что сделали специальный аккаунт для разговоров с фанатами 🤔🤦🏼‍♂️😂», «Готово, детка», «Вот это огонь, красоточка🔥🔥🔥🔥💯», «Восхищает своей молодостью», «Иисус 😍😍 Daamnnnn🔥🔥🔥🔥🔥 Абсолютно потрясающая 💯😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Абсолютно, Очень Красивая Леди 😘🥰😍🌹🌹💖💖», «Она великолепна ❤️❤️❤️», «Твои слова сладки, как мед, это доставляет мне удовольствие».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте:

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что пышногрудая русская Кардашьян не вместила красоту в микро топ