Погода в Україні на цьому тижні очікується дощова, короткочасні опади накриють ряд областей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, в понеділок-вівторок пройдуть короткочасні дощі, які обійдуть стороною лише центральні регіони. Вночі очікується від 12 до 20 градусів. Вдень стовпчик термометра прогріється до 24-29 градусів, а на заході очікується близько 20-25 за Цельсієм. У Києві будуть дощі з грозами й денні 24-29 градусів. Їх вночі змінять 12-17 за Цельсієм.

У середу і другій половині тижня короткочасні дощі накриють західні й північні області. Вночі похолодає до 12-21 градуси за Цельсієм. На заході в темний час доби очікується 8-14 тепла. Вдень повітря прогріється до 21-32 градусів. У столиці без опадів. Вдень близько 21-26 градусів, а вночі від 12 до 17 за Цельсієм.

У четвер і п'ятницю в Україні буде без опадів.

Раніше ми повідомляли про те, що українці можуть спостерігати в небі рідкісне космічне явище.

Стародавня комета Neowise (офіційна назва C/2020 F3) незабаром максимально наблизитися до Землі. Це відбудеться в ніч з 22 на 23 липня.

Фахівці відзначають, що найкраще комету буде видно через півтори години після заходу Сонця.

Треба сказати, що явище це стільки рідкісне, що його можна побачити раз на 6800 років.

Нагадаємо, що Україну накриє небезпечна аномалія, кліматологи б'ють тривогу: що треба знати.

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