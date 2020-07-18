В воскресенье, 19 июля погоду в Украине будет определять антициклон

Об этом заявила известный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, почти во всех областях осадков не прогнозируется, там будет сухо и солнечно, кроме западных.

«К сожалению, на Западе снова и снова будут лить дожди и даже с грозами. Местами сорвутся ливни, шквалы и даже возможен град», - напугала Диденко.

Температура воздуха по Украине будет комфортной+25 +30 градусов. В западных областях, по прогнозам синоптика, будет +18+23.

В Киеве в воскресенье погода будет солнечной и теплой, воздух прогреется до +28 градусов.

«Лето продолжается, хоть мокрое, хоть солнечное, все равно лучше, чем ноябрь», - резюмирует она.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы могут наблюдать в небе редчайшее космическое явление.

Древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

Напомним, что Украину накроет опасная аномалия, климатологи бьют тревогу: что надо знать.

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