Украинцы могут передохнуть от обильных осадков

Об этом пишет Politeka.net.

По информации Украинского гидрометеоцентра, сегодня, 10 июля, в стране будет преобладать теплая и сухая погода.

В западных регионах прекратятся осадки и сегодня синоптики прогнозируют незначительную облачность с прояснениями.

Днем столбики термометров поднимуться до +30 градусов. В Черновицкой и Ивано-Франковской областях ночью будет прохладно, до +13 градусов.

В северных областях также будет сухо и без осадков. Столбики термометра покажут +27 днем и +13 ночью.

Что касается центральных регионов, то тут днем воздух прогреется до отметки в +29 градусов, а ночью похолодает до 15 градусов.

В Донецкой и Луганской областях также будет без осадков. Температура днем от +27 до +29 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов.

Жарче всего будет на юге страны, где днем ожидается до +31. Ночью синоптики обещают снижение температуры до +19 градусов.

Ранее мы рассказывали, как первый месяц лета "отличился" существенными перепадами температур и мощными ливнями. Причина таких резких перепадов - географическое расположение.

Изменения климата сильно повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только усиливаться.

Согласно прогнозам синоптиков на июль, в Украине месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм. Цифры вполне вписываются в рамки средних многолетних значений.

Напомним, глобальное потепление кардинально изменит климат в Украине: новый удар уже в ближайшие недели.

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