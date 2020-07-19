Погода в Украине на этой неделе ожидается дождливая, кратковременные осадки накроют ряд областей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, в понедельник-вторник пройдут кратковременные дожди, которые обойдут стороной лишь центральные регионы. Ночью ожидается от 12 до 20 градусов. Днем же столбик термометра прогреется до 24-29 градусов, а на западе ожидается около 20-25 по Цельсию. В Киеве будут дожди с грозами и дневные 24-29 градусов. Их ночью сменят 12-17 по Цельсию.

В среду и второй половине недели кратковременные дожди накроют западные и северные области. Ночью похолодает до 12-21 градуса по Цельсию. На западе в темное время суток ожидается 8-14 тепла. В дневное время суток воздух прогреется до 21-32 градусов. В столице будет без осадков. Днем около 21-26 градусов, а ночью от 12 до 17 по Цельсию.

В четверг и пятницу в Украине будет без осадков.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы могут наблюдать в небе редчайшее космическое явление.

Древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

Напомним, что Украину накроет опасная аномалия, климатологи бьют тревогу: что надо знать.

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