Жена известного путешественника и телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко сверкнула идеальной фигурой в купальнике

У себя в Инстаграм девушка опубликовала фото с бассейна, передает Politeka.net. Красотка сидела на полу, свесив ноги в воду. На ней был надет черный спортивный купальник, шапочка для купания и очки. Кучеренко сидела ровненько, демонстрируя поклонникам свою идеальную фигурку и соблазнительные изгибы.

«Отправляюсь в заплыв под свои счастливые цифры на табло. Бассейн очень неплохо заменяет море)))», - подписала модель фото.

За час ее фото собрало более двух тысяч лайков. В комментариях звезде оставили много приятных слов.

«Стройнее и красивее русалочку не найти», «Красотка», «Супер», «Фото в купальнике огонь», «Выглядите так сладко. Вы так красивы и милы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александра Кучеренко ездила отдыхать во Львов. Девушка поделилась радостным снимком, сделанным в центре Львова на главной площади Рынок. По словам модели, она приняла спонтанное решение поехать в мини-отпуск.

Как известно, Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров поженились в 2019 году. До этого пара скрывала свои отношения, хоть и танцевала вместе в проекте «Танцы со звездами».

Напомним, что сияющий Комаров с женой без макияжа очаровали образами с купальской ночи: "Настоящая гармония".

Как сообщала Politeka, молодая жена Дмитрия Комарова в мини-платье показала, как повезло ее мужу: «Посмел взять меня за…».

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров и его молодая жена похвастались отдыхом «с огоньком», яркие кадры: «Вот так надо!».