До чого потрібно готуватися українцям

В Україні з 1 серпня підвищуються тарифи на газ і електроенергію

Зокрема, з 1 серпня тарифи на передачу електричної енергії підвищуються майже на 55 відсотків, а не в два рази, як планувалося раніше.

Крім того, піднімуться тарифи за транспортування газу, платіжки з новими цифрами прийдуть вже в липні, передає Корреспондент.

З червня газ для населення, без урахування податків та витрат на розподіл і транспортування, подешевшав на шість відсотків - до 2,14 гривні за кубометр.

Але в цій ціні не враховується розмір абонплати, яка з цього місяця підніметься на 24 відсотки. З одного боку, розмір абонплати залежить від постачальника, а з іншого - від того, скільки за "газовий рік" (з жовтня по жовтень) блакитного палива було витрачено.

Доставка газу обходиться значно дорожче у населених пунктах з низькою щільністю населення. У той час як у великих містах з цим набагато простіше. Також зміни тарифів відбудуться для споживачів, у чиїх будинках немає газового лічильника. Близько півмільйона громадян з 1 липня отримають платіжки з збільшеними сумами - в результаті підвищення норм споживання газу.

До всього іншого, з 1 серпня зросте тариф на послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського управління НЕК Укренерго.

Тарифи на послуги складуть:

з передачі електричної енергії - 240,23 грн/МВт·год (з 1 січня до 1 серпня 2020 року - 155,40 грн/МВт·год, без урахування ПДВ);

з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління - 24,75 грн/МВт·год (з 1 січня до 1 серпня 2020 року - 10,23 грн/ МВт·год, без урахування ПДВ).

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