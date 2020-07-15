Президент Володимир Зеленський підписав закон про механізми погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії

Про це йдеться на сайті прес-служби Офісу президента.

Мова йде про закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" № 719-IX, який Верховна Рада прийняла 17 червня 2020 року.

Наголошується, що для погашення заборгованості буде застосовуватися процедура взаєморозрахунків, переведення боргу, уступки права вимоги, погашення (списання) заборгованості за рахунок коштів державного бюджету.

В ОП додали, що реалізація закону сприятиме завершення відповідного етапу впровадження нового ринку електричної енергії та вирішення проблем фінансового стану підприємств – учасників ринку електроенергії.

Зазначимо, згідно з офіційними даними, станом на 1 травня 2020 року загальна заборгованість за комунальні послуги в Україні перевищила 63 млрд грн.

З них електропостачання — 5,9 млрд, за газ — 25,5 млрд, за послуги з опалення приміщень — 20 млрд, постачання холодної води — 5 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій — 4,9 млрд, вивезення побутових відходів млрд грн.

Відзначимо також нещодавно нардепи від фракції "Слуга народу" зареєстрували у парламенті законопроект №3613, яким пропонується реструктуризувати борги українців, а за їх несплату утримувати частину заробітної плати або продавати майно.

Крім того, на суму боргу регулярно будуть нараховувати пеню за кожний день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. Якщо заборгованість по комуналці перевищить суму відповідних платежів за один рік, то штраф становитиме 20% від боргу, якщо два роки – 30%, три роки – 50%.

Прописаний і ряд нематеріальних покарань для боржників: заборона виїзду за кордон, обмеження в праві водити машину, користуватися зброєю, а також ходити на полювання. Відновити свої права можна лише, сплативши борг.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.

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