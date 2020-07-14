Стало відомо, як можуть знизитися тарифи на комуналку перед опалювальним сезоном
Про це пише Сьогодні.
За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, сьогодні ринкова ціна на газ нижче, ніж закладена в тарифі на опалення для побутових споживачів.
Якщо така тенденція збережеться і восени, то цифри в платіжках можуть зменшитися.
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Більш того, українці можуть кардинально заощадити на комунальних тарифах за умови, якщо їх будинок утеплений.
В середньому на п'ятиповерхову хрущовку – без заміни комунікацій та вікон – потрібно 3,5 млн гривень, і Фонд енергоефективності готовий повернути українцям до 70% витрат.
Наприклад, після проведення робіт мешканці столичного будинку почали споживати майже в два рази менше енергоносіїв. Відповідно, суми в платіжках зменшилися на 35-40% порівняно з попереднім опалювальним сезоном.
Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки в Україні.
Як відомо, вже з 1 липня в Україні мають зрости платіжки за комунальні послуги. Зокрема, подорожчає газ для споживачів - українці платитимуть за блакитне паливо майже за такою ж ціною як і промисловість.
Це пов'язано з тим, що з 1 липня в Україні припинить діяти постанова уряду про ціноутворення на газ і вартість буде регулювати ринок.
В середньому українцям, які використовують газову кухонну плиту, доведеться викладати на 20-30 гривень на місяць більше.
Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналки, що відбувається.
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