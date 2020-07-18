Російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула своїм знаменитим декольте на новій фотографії

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram теледіва вирішила похвалитися новиою прикрасою, яку вона придбала на днях.

Чехова виклала фотографію, де позує в темно-синій сукні з глибоким вирізом на грудях, а її шию прикрашає перлове намисто.

Знаменитість зізналася, що у неї назбиралося чотири великих скриньки, в яких вона зберігає золото-діаманти, а також різну біжутерію.

«В одній золото-діаманти, в іншій прикраси, які я ношу на Балі або в інших океанічних країнах, у третій розкішна біжутерія для зйомок. Ну, а в четвертій годинники, брошки і великі намиста🙈☺️», - написала Чехова.

Користувачі мережі миттєво відреагували.

"Яка краса", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що телеведуча Анфіса Чехова показала сміливий образ і свій новий вірш.

На фото Анфіса показує себе тільки в одних трусиках, які виявилися прозорими. Чехова волосся залишила розпущеним, а сама розвернулася спиною до камери, щоб нічого не засвітити. Красуня без сорому демонструвала свою фігуру на тлі величезного вікна, в якому можна побачити безліч висоток та невеликих будинків.

"Я до тебе посилала свої кораблі,

Навантажені почуттям високим.

Але кожен раз вони грузли на мілині.

Виявилося, що ти неглибокий", - написала Чехова.

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