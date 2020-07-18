Відома фітнес-модель Ана Чері не перестає вражати фанатів своєю приголомшливою фігурою

Як передає Politeka.net, новий знімок затребувана красуня за традицією розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото Чері попозувала в міні-бікіні, ліф якого ледве вмістив пишні груди. Модель застигла в кокетливій позі з закритими очима, трохи піднявши руку біля басейну. Вона дала насолодитися всім бажаючим своєї підтягнутою і засмаглою фігурою.

«Хочете знати, що я робила в Палм-Спрінгс ??», - загадково звернулася вона до своїх шанувальників.

Користувачі мережі в захваті. Всього за якихось 8 годин знімок красуні набрав понад 160 тисяч лайків. Фанати закидали свою улюбленицю величезною кількістю компліментів, серед них були такі:

«Мега бомби енергії🔥🔥🔥», «Шикарне тіло», «Виходь за мене заміж, я дуже чекаю».

Раніше ми писали, що Ана Чері активно займається спортом, показуючи результати своїх тренувань. Незважаючи на це, її фігура виглядає жіночною. На одному з останніх сториз Чері без зайвої скромності похвалилася великий грудьми в бікіні. Вона натягнула на пружні принади незвичайний купальник, який прикрив лише частина її грудей. Частина принад визирало з-під купальника, що надало особливої пікантності знімка.

Нагадаємо, що фитнес-модель Ана Чері у вузькому купальнику спокутувала свої найсмачніші місця в басейні: "Лапочка".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері змусила милуватися досконалим тілом в приспущених шортиках: "Спекотна леді".

Також Politeka писала, що кокетлива Чері в леопардовому корсеті змусила почервоніти, показавши красу: «Вау, яка левиця».