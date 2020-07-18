"Це зовсім інша Мішель"

23-річна українська співачка, підопічна репера Потапа, Мішель Андраде сколихнула публіку спокусливим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в крихітному чорно-білому топі з прозорими і мереживними вставками. Мішаль затягнула волосся у високий хвіст й нанесла яскравий макіяж. Красуня повернулася до камери півоберта, кинувши зухвалий погляд.

"@svitsketv 15 років, Вітааюю! Вчора був приголомшливий вечір☺️🌸 Яка краще

Кольорова або чб", - підписала фото зірка, відвідавши вечірку з нагоди 15-річчя програми Каті Осадчої "Світське життя".

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти. Примітно, що пост Андраде лайкнула MARUV, яка, як відомо, любить епатувати публіку зухвалими нарядами. Мабуть, відвертий топік Мішель їй припав до душі.

"Боже, яка гарна 😍🌋💦"

"Мені більше по душі кольорова🔥🔥🔥😍😍😍, та і чб теж прикольна😍🔥"

"Вааааау🔥 1-а😍"

"Кольорова або чб - неважливо! 😍Ти♥️ скрізь😌просто💥"

"Кольорова топ 🔥"

"Зовсім доросла ❤️"

"Яка красуня богиня🔥"

"Божечки, яка ти красива 😍"

"Це зовсім інша Мішель, вже не та що боїться котів, але ще й яка може зробити по дружбі таке ..."

Раніше ми повідомляли, Андраде виставила кадри зі сцени під час одного з виступів. Співачка позувала у колготках і кофті, які повністю просвічуються. Образ зірка доповнила чобітками на підборах, а волосся залишила розпущеним. Мішель і ще два молодих чоловіки почали танцювати і співати на сцені, радуючи шанувальників.

"Одеса!!! Ібіца!!! Як же кайфово для вас виступати! Ми всі скучили за вами і отримали величезний каайф!!!! Дякуємо!!!", - написала Мішель.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в топі без білизни дала жару з Мішель Андраде, пікантне відео: «Добре вийшло»

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