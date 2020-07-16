Майбутня друга дружина українського артиста Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, вирішила підняти тему, що хвилює багатьох

Відомо, що співак і його молода пасія готуються зіграти весілля в серпні цього року, передає Politeka.net.Однак розписалися вони на початку червня.

Багатьох прихильників Віктора Павліка хвилює питання немаленької різниці у віці, адже майбутній чоловік старше коханої на 28 років.

Катерина Реп'яхова вирішила прокоментувати дане питання на своїй сторінці в соцмережі, а текст підкріпила фото.

На знімку співак і його майбутня дружина притулилися один до одного головами. Фотограф показав лише їхні очі. Неозброєним поглядом видні зморшки на обличчі Віктора і молоде личко нареченої.

В пості дівчина розповіла, що нещодавно з нареченим здали базові аналізи, щоб перевірити здоров'я. Як виявилося, у Віктора Павліка результати хороші, а до Катерини є питання.

"Ось вам і різниця 30 років)) Ми пожартували, що він ще мене переживе😅😅 Наскільки, все відносно в житті. І цифри - це лише цифри. Все інше залежить від того, як ми сприймаємо❤️", - підписала фото блондинка.

Майже за добу пост зібрав близько 2000 лайків та багато коментарів.

"ВП - розумничка😊 Катюша, є чому вчитися😉", "Все одно ніколи не зрозумію молодих дівчат, які виходять заміж за чоловіків у віці", "Можна мати різницю в 5 років і не розуміти одного, не відчувати і не факт, що любити !!! тому це все дурниця щоб було розуміння в сім'ї і загальні цілі !!!!", "Невже ще багатьох хвилює це питання. Ну старше, ну віком, ну 30 років... Кому яке діло? Щасливі люди і слава Богу!!! 💕💐", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Павлик відповів на крик душі сина, який бореться з раком: «Дуже боляче»

Як повідомляла Politeka, молода коханка Павлика поділилася слізливою історією в одному ліфчику: «Була простою дівчинкою».

Також Politeka писала, що Віктор Павлік розкрив інтимну таємницю своєї молодої коханки.