Будущая вторая жена украинского артиста Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, решила поднять волнующую многих тему

Известно, что певец и его молодая пассия готовятся сыграть свадьбу в августе этого года, передает Politeka.net. Однако расписались они в начале июня.

Многих поклонников Виктора Павлика волнует вопрос немаленькой разницы в возрасте, ведь будущий супруг старше возлюбленной на 28 лет.

Екатерина Репяхолва решила прокомментировать данный вопрос на своей странице в соцсети, а текст подкрепила фото.

На снимке певец и его будущая супруга прижались друг к другу головами. Фотограф запечатлел лишь их глаза. Невооруженным взглядом видны морщины на лице Виктора и молодое личико невесты.

В посте девушка рассказала, что недавно с женихом сдали базовые анализы, чтобы проверить здоровье. Как оказалось, у Виктора Павлика результаты хорошие, а к Екатерине есть вопросы.

"Вот вам и разница 30 лет)) Мы пошутили, что он еще меня переживет😅😅 Насколько, все относительно в жизни. И цифры - это всего лишь цифры. Все остальное зависит от того, как мы воспринимаем❤️", - подписала фото блондинка.

Почти за сутки пост собрал около 2000 лайков и много комментариев.

"ВП - умничка😊 Катюша, есть чему учиться😉", "Все равно никогда не пойму молодых девчонок, которые выходят замуж за мужчин в возрасте", "Можно иметь разницу в 5 лет и не понимать друга, не чувствовать и не факт, что любить !!! поэтому это все ерунда чтобы было понимание в семье и общие цели !!!!", "Неужели многих ещё волнует этот вопрос. Ну старше, ну младше, ну 30 лет... Кому какое дело? Счастливы люди и слава Богу!!! 💕💐", - написали пользователи сети.

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Как сообщала Politeka, молодая любовница Павлика поделилась слезливой историей в одном лифчике: «Была простой девочкой».

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