Артистка Анастасія Стоцька - зірка російської естради, яка, за чутками, стала зіркою саме завдяки творчому заступництву Філіпа Кіркорова - ошемолила знімком своєї дочки

В цей раз на фан-акаунті в соціальній мережі Instagram з'явився незвичайний фотоколаж з Анастасією Стоцькою та її маленькою дитиною. Дівчинці зовсім недавно виповнилося три роки. В честь цього фанати вирішили привітати 37-річну маму з святом, однак представлений кадр викликав бурю емоцій у мережі, пише Politeka.net.

Дитина, як виявилося, зростає копією дочки Філіпа Кіркорова, схожість з яким просто неможливо не помітити. Маля як дві краплі води схожа на дочку співака Аллу, про що фанати масово написали в мережі. До речі, подібні чутки поширюються в Мережі вже не перший рік, тоді як сама Анастаия змушена була навіть відзначити, що дитина її – копія дідуся, але ніяк не Пилипа.

«37-річна Анастасія Стоцька відзначає свято — її молодшої спадкоємиці виповнилося три роки. Яка вона солодка!!», - повідомляється на фан-сторінці.

Фанати не залишилися байдужі: «Ого!!! Які великі і гарні оченята😱🥺», «Не схожі», «Це від Кіркорова дитина?», «Точно Кіркоров», «Копія Филипок», «Да на Кіркорова вона схожа😁», «Боже, це ж Філя!», «Філіп», «Дааа, і я подумала що і тут без Філі не обійшлося 😂».

Раніше ми повідомляли, шанувальники часто пишуть, що кароокі і темноволосі малюки Алла-Вікторія і Крістін-Мартін сильно схожі на батька.

"Філіп, у Вас чудові дітки! Дуже схожі на Вас, особливо син! Ви повинно бути щасливий батько? Хочеться побажати щиро, від усього серця простого людського щастя Вам і Вашим діткам!"; "Ну настящий КОРОЛЬ!!!! Синочок-зайчик і лапочка дочка, солодкі мої!! ";

"Ось видно різницю хлопчик і дівчинка. Алла Вікторія так ніжно тримає ведмедика в руках, справжня майбутня мама, а Мартін , хлопчисько, він про якісь ведмедиків і не думає. Чарівні діти, містичні і геніальні", - коментують користувачі знімки Філіпа з дітьми.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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