Російська співачка Анастасія Стоцька, яка, за чутками, прославилася завдяки заступництву Філіпа Кіркорова, здивувала відвертим вбранням

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Стоцька стала знаменита не тільки своїм голосом, але і яскравою зовнішністю, в першу чергу, красивими рудим волоссям. Зірка російської естради не соромиться показати себе краще боку, на цей раз вона зробила пікантне селфи у себе вдома на Барвисі.

Співачка позує в яскравому сонячному світлі в нижній білизні. З-за ракурсу на ній видно тільки елегантні чорний бюстгальтер, який ледь прикриває принади красуні. Анастасія Млосно дивиться в камеру виразними сірими очима, які легко приковують увагу.

Користувачі соцмережі захоплювалися зовнішнім виглядом Стоцької, лайки поставили навіть знаменитості, наприклад, Лоліта Мілявська. Крім того, прихильники залишили багато приємних коментарів:

"Шарліз Терон)👍😍в іншому кольорі)💋"; "Розкішна 💜"; "Чарівні!😍"; "Настуся, ти прекрасна ❤️🌷"; "Прям зовсім дівчисько 😍👍"; "Яка ти гарна дівчинка💞💞💞, з вогником🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🙏✔️"; "Краса природна"; "Сама спекотна руда красуня в Росії!".

Нагадаємо, улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши обличчя маленької дочки: "Боже, це ж Філя".

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