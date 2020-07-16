Кабінет міністрів підготував зміни для тих, хто знімає нерухомість

Нові правила стосуються оренди приміщень для бізнесу на період карантину, пише на своїй сторінці в Facebook міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні 15 липня.

Наголошується, що послаблення стосуються тих, хто орендує площі та будівлі, що належать державі.

"Так, буде визначено декілька категорій: повне звільнення, оплата 50 % або 25 % від орендної плати. Розрахунок відбувається за методикою. Це дозволить зберегти і підтримати український бізнес", – зазначив міністр.

Від орендної плати за користування нерухомим державним майном звільняються наступні категорії:

ті, хто знімають приміщення навчальних закладів та науки державної форми власності для кафе, їдалень, буфетів, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів, автоматів з їжею та інше;

орендарі, які орендують приміщення для розміщення приватних навчальних закладів, державних і комунальних установ позашкільної освіти, видавництв друкованих засобів масової інформації українською мовою, об'єктів з продажу книг і газет, фізкультурно-спортивних закладів, бібліотек, музеїв тощо;

ті, хто орендує приміщення для організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності.

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