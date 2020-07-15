Популярна модель Ана Чері похвалилася пружною п'ятою точкою, отриманою в результаті регулярних тренувань

Знаменита Інста-діва поділилася новим кадром на своїй сторінці. Про це пише Politeka.net.

Фітнес-модель відкрито демонструє, що веде здоровий спосіб життя з постійним тренуванням, щоб підтримувати своє звабливе тіло в ідеальній формі. Результати регулярних зусиль можна побачити на новому знімку красуні.

Так, Чері позує до глядачів в пів-обороту. На ній короткий чорний топ і облягаючі леопардові легінси, які підкреслюють кожен вигин її тіла. Модель позує, випнувши п'яту точку, яка виглядає дійсно вражаюче, завдяки постійним тренуванням. Образ красуні доповнює легкий макіяж і жіночне укладання з м'якими локонами.

Шанувальники моделі прийшли в захват від її нового образу. Вони буквально засипали зірку лайками і компліментами.

До цього ми писали, що Чері вирішила похвалитися неймовірними вигинами, примірявши тісну білизну.

Так, на фото Чері позує в неймовірно облягаючій білій білизні в чорний горошок, елегантно сидячи в кріслі. Доповнювали образ знаменитості лише ланцюжок і красивий макіяж.

Сама модель поскаржилася, що одна з її останніх фото було видалено, оскільки штучний інтелект вважав його занадто відвертим. На це вона порадила адміністраторам мережі ознайомитися з її біографією.

Самі шанувальники Чері були без розуму від неймовірних вигинів кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

Нагадаємо, розкішна Ана Чері в тісній білизні блиснула неймовірними упругостями.

Як повідомляла Politeka, безсоромна фітнес-модель Ана Чері зняла ліфчик і показала своїх «близнят» у всій красі.

Також Politeka писала, що безсоромна Ана Чері в тісному вбранні показала на камеру, як розважилася з подругою: «Небезпечні кішечки».