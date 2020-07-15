Популярная фитнес-модель Ана Чери решила похвастаться невероятными изгибами, примеряв тесное белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, в кадре Чери позирует в невероятно облегающем белом белье в черный горошек, элегантно сидя в кресле. Дополняли образ знаменитости лишь цепочка и красивый макияж.
Сама модель пожаловалась, что одно из ее последних фото было удалено, поскольку искусственный интеллект посчитал его чересчур откровенным. На это она посоветовала администраторам сети ознакомиться с ее биографией.
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Сами поклонники Чери были без ума от невероятных изгибов кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.
«Сумасшедший размер», «Кажется, я влюбился», «любимая красотка», «невероятно», «воу, как красиво», «огонь формы! Загляденье», «королева на троне», — пишут они.
До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери устроила горячую фотосессию со спортивной подружкой
У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала вместе с не менее горячей подружкой.
Девушки надели обтягивающие лосины и короткие топы, которые сделали акцент на их груди. В руках красотки держали оружие, что сделало фото особо горячим. У Чери в руках был топор, а у ее подруги арбалет. Судя по описанию к фото, девушки снимали видео, представляя, что наступил зомби-апокалипсис.
Напомним, что фитнес-модель Ана Чери в тугих лосинах показала свой накаченный мячик: "Яркая детка".
Как сообщала Politeka, Ана Чери подразнила сладкими местами в тесном купальнике, жаркие кадры: с такой не заскучаешь.
Также Politeka писала, что Ана Чери в прозрачных кружевах показала себя экстремально близко: "Следуй за мной".