Популярна українська співачка показала, як насолоджується відпочинком у спокусливій образі

Спекотна красуня поділилася новим постом в Instagram, передає Politeka.net.

Седокова вирішила розповісти про те, що їй подобається в своєму житті.

«Мені подобається бути одній і бути з родиною. Мені подобається приймати жорсткі рішення. Подобається помилятися. Мені подобається видаляти фото. Подобається долати перешкоди. Вирішувати задачки і ребуси. Мені подобалося моє життя в маленькій кімнатці на околиці міста і в Майамі. Пам'ятаєте цю історію, про рай в курені? А якщо у тебе курінь з самою собою», - написала зірка.

Свої роздуми вона супроводила кадром, на якому відпочиває в розкішному готелі в Майамі. Зірка розкинулася на дивані в «хижій» сукні з леопардовим принтом. При цьому і без того коротка спідниця наряду сильно задерлася вгору, демонструючи засмаглі ніжки співачки. Свій ніс і рот Седокова закрила чорною хусткою, якою вона зухвало пов'язала своє обличчя.

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

«Ти прекрасна», «Ця фотка крутіше)», «Тигриця», «оч класні ніжки», «Анна! У вас такі апетитні форми) я ні на що не натякаю, просто приємно подивитися», «Когось спокушає?», «Ганнуся ваші ОЧІ нам подобаються хоч в парній іпостасі, хоч у трьох інсинуаціях. Хоч у курені», - пишуть люди.

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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