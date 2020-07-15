Стало відомо, що буде з курсом долара на поточному тижні
Про це в коментарі журналістам розповів аналітик Тарас Котович, передає РБК.
За прогнозом фахівця, курс долара на цьому тижні буде коливатися в межах 27 гривень/$.
Проте, як стверджує Тарас Котович, на ринку також можливі відхилення до 30 копійок в обох напрямках.
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"Головний фактор, що впливає на ринок, - призначення нового голови НБУ, тому вагомим буде як оприлюднення кандидатури, так і голосування у Верховній раді", - попередив фінансовий аналітик простих українців.
У спілкуванні з журналістами він нагадав, що відставка голови НБУ Якова Смолія на початку липня спровокувала лише короткочасну хвилю попиту на американську валюту, тому в цілому курс стабілізувався в районі 27 гривень/$.
"Але на цьому тижні коливання можуть повернутися в зв'язку з процесом призначення нового глави НБУ", - додав Тарас Котович і нагадав, що на минулому тижні курс долара коливався близько рівня 27 гривень/$, до того ж більшу частину тижня був нижче нього.
До цього ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.
Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.
Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.
Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.
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