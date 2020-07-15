Таке не часто буває влітку

Погода порадує українців комфортною температурою і нежарким сонцем

Як повідомляє Politeka.net, відповідний прогноз на 16 липня опублікувала у своєму Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що у четвер українцям не загрожує виснажлива спека. Навпаки, температура буде дуже комфортною – в середньому вдень термометри показуватимуть від +22 до +27, а в Карпатах місцями від +8 до +14 градусів.

Ймовірність дощів з грозами існує тільки в західних областях, а також у Вінницькій і Житомирській областях. На решті території країни буде переважно сонячно і без опадів.

Вітер 16 липня буде західним, помірним. При цьому під час гроз він буде переходити в поривчастий.

У Києві погода у четвер також буде комфортною. Температура складе близько +25 градусів. Опадів не очікується, хіба що ближче до вечора можуть набігти хмари і принести з собою невеликий дощ.

Синоптик порадила українцям насолоджуватися свіжим літнім повітрям без спеки, поки є така можливість.

До цього ми писали, що харків'яни отримали можливість спостерігати унікальне небесне тіло. Комета C/2020 F3 була виявлена 27 березня космічним інфрачервоним телескопом Neowise, написав на своїй сторінці у Фейсбуці харківський фотограф Павло Пахоменко, опублікувавши кілька знімків.

Тепер харків'яни можуть побачити це небесне тіло неозброєним оком.

«Шукати її слід перед світанком на північному сході, низько над горизонтом (тому краще піднятися на гору)», - повідомив Андрій.

Нагадаємо, літо різко змінить акценти, дощі з грозами атакують з новою силою: кому не пощастить.

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