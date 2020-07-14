Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев

По состоянию на 12:00 14 июля, в Харькове выпало рекордное количество осадков на сутки - 87 мм. Однако Диденко успокоила в Фейсбуке, что циклон с фронтами и сильными дождями, который вызвал непогоду на северо-востоке, будет постепенно оставляет Украину, пишет Politeka.net.

Сейчас сильные осадки отодвигаются, оставив на 15 июля небольшие и, вероятно, умеренные дожди на северо-востоке Украины, на Севере, а также - в Винницкой области, и с районами в Черкасской области и Кропивницком.

15 июля небольшие локальные дожди возможны в среду на Волыни, Ровенском регионе и в Карпатах.

Сухо и солнечно ожидается во всех неперечисленных областях.

Украинцев ждет антициклон Yoann, который вытеснит дожди, и температура станет на уровне от +21 до +26 °C. На юге - от +26 до +28 °C, на крайнем севере местами от +18 до +20 °C.

В Киеве в ближайшее время будет комфортная температура. Так, 15 июля не ожидается сильных осадков, возможен лишь небольшой дождь. Температура воздуха повысится до более комфортных 23 °C.

В течение недели прогнозируется повышение температуры в большинстве областей - от +23 до +29 °C. Однако на Западе будет посвежее - от +19 до +24 °C.

Диденко напомнила, что уже пролетела первая половина лета, а поэтому стоит уже активнее накапливать свои воспоминания о нем.

Напомним, из-за сильного дождя 13 июля во многих городах произошли ЧП. Так, например, в Днепре подтопило дома, вода попала в общественный транспорт, размыты дороги и т.д. Также канализационная система города не справляется с такими сильными осадками, из-за чего в городе затопило улицы.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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