Через десять сезонів шоу "Холостяк" стартує перший сезон "Холостячка, де за любов жінки змагатимуться чоловіки

При цьому шанувальники тут же почали цікавитися: як же склалося життя всіх головних героїв десяти сезонів одного з найпопулярніших українських шоу. Холостяки встигли одружитися і розлучитися, влаштувати особистий бізнес і навіть пережити втрати та падіння.

Пропонуємо вашій увазі топ-добірку фото з життя відомих "екс-холостяків" і факти про те, що ж сталося з ними після проекту.

Холостяк 1 сезон. Першим українським холостяком став Максим Чмерковський. Зараз чоловік вже щасливо одружений. Його коханою стала професійна латиноамериканська співачка Пета Маргатройд. Примітно, що спочатку пара була просто партнерами по танцях. Лише потім їх дружба переросла в справжнє почуття. Подружжя також виховують сина на ім'я Шай, якому три роки.

Холостяк 2 сезон. Френсіс Метью, нащадок царської династії Романових, з переможницею проекту прожив разом цілий рік, але потім він повернувся в Англію, пара розпалася. Зараз Френсіс досі неодружений, але, бути може, він уже завів нові відносини – чоловік приховує дані від преси. У соцмережі Метью публікує в основному фотографії з тренувань і полювання.

Холостяк 3 сезон. Андрій Іскорнєв у фіналі вибрав Анюту, але після почав стосунки з Іриною Скориковой. Пара розпалася, чоловік почав працювати і приділяти увагу тільки своєму покликанню. Чоловік все ще неодружений, тому купається в увазі молодих красунь.

Холостяк 4 сезон. Костянтин Євтушенко одружився на олімпійській чемпіонці з семиборства Наталі Добринської шість років тому. У минулому році пара стала батьками в третій раз. Сам чоловік говорить про особисте життя вкрай мало, як і дружина. Але пара ділиться сімейними кадрами в Инстграм з легкістю.

Холостяк 5 сезон. Сергій Мельник залишився в хороших відносинах з переможницею Мариною. Хоча пара розпалася, вони продовжують спілкуватися і навіть з'являтися разом на публіці. Тепер особисте життя Сергій воліє не афішувати.

Холостяк 6 сезон. Іраклі Макацарія вибрав Олену Лесик, пара навіть разом подорожувала, а через деякий час пара розпалася. Зараз Іраклі самотній, знімається в шоу, участь у проектах і бере участь у спецпрограмах.

Холостяк 7 сезон. Дмитро Черкасов став батьком у минулому році вдруге. Спочатку дівчина була таємною прихильницею Діми, і одного разу зважилася написати йому повідомлення. Зараз у пари двоє дітей, нещодавно вони взяли участь у проекті «Супермама», де розкрилися сумні подробиці їх життя. Пара була на межі розлучення з-за втрати дитини і ледве вибралася з депресії.

Холостяк 8 сезон. Рожден Анусі вибрав дівчину по імені Іванка, але стосунки у пари не склалися. На шоу "Міс Україна-Всесвіт" він запропонував дівчині, яку раніше відкинув, зробити вибір - отримати корону або вийти за нього заміж. Дівчина вибрала другий варіант, але весілля так і не відбулася. Чоловік після сказав, що це був всього лише конкурсний питання. Зараз чоловік самотній, займається музикою і живіт задоволення.

Холостяк 9 сезон. Єдиний чоловік, який отримав свою любов на проекті Микита Добринін кілька тижнів тому зіграв весілля з Дашею Квитковой. Після проекту пара почала жити разом, а через рік Микита зробив Даші пропозицію. Правда, влаштувати пишне весілля вони поки не змогли - завадив карантин, але все одно намагалися зробити церемонію витонченою.

Холостяк 10 сезон. Макс Михайлюк потрапив у скандал, вибравши в фіналі Дашу Ульянову. Як виявилося, у нього відбулася інтимна близькість з іншою учасницею шоу. Дівчина не змогла пробачити цього Максу. Зараз же прихильники вважають, що після проекту новою пасією героя знову стала дівчина на ім'я Даша – молода 25-річна модель.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

Також Politeka писала, що "Холостяка" раптово перекосило, емоції вирвалися самі собою.