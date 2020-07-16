Спустя десять сезонов знаменитого шоу "Холостяк" стартует первый сезон "Холостячка", где за любовь женщины будут бороться мужчины

При этом поклонники тут же начали интересоваться: как же сложилась жизнь всех главных героев десяти сезонов одного из самых популярных украинских шоу. Холостяки успели жениться, развестись, устроить личный бизнес и даже пережить потери и падения.

Предлагаем вашему вниманию топ-подборку фото из жизни известных "экс-холостяков" и факты о том, что же произошло с ними после проекта.

Холостяк 1 сезон. Первым украинским холостяком стал Максим Чмерковский. Сейчас мужчина уже счастливо женат. Его возлюбленной стала профессиональная латиноамериканская танцовщица Пета Маргатройд. Примечательно, что изначально пара была просто партнерами по танцам. Лишь потом их дружба переросла в настоящее чувство. Супруги также воспитывают сына по имени Шай, которому три годика.

Холостяк 2 сезон. Френсис Метью, потомок царской династии Романовых, с победительницей проекта прожил вместе целый год, но потом он вернулся в Англию, пара распалась. Сейчас Френсис до сих пор холост, но, быть может, он уже завел новые отношения – мужчина скрывает данные от прессы. В соцсети Метью публикует в основном фотографии с тренировок и охоты.

Холостяк 3 сезон. Андрей Искорнев в финале выбрал Анюту, но после начал отношения с Ириной Скориковой. Пара распалась, мужчина начал работать и уделять внимание только своему призванию. Мужчина все еще холост, поэтому купается во внимании молодых красоток.

Холостяк 4 сезон. Константин Евтушенко женился на олимпийской чемпионке по семиборью Наталье Добрынской шесть лет назад. В прошлом году пара стала родителями в третий раз. Сам мужчина говорит о личной жизни крайне мало, как и жена. Но пара делится семейными кадрами в Инстграм с легкостью.

Холостяк 5 сезон. Сергей Мельник остался в хороших отношениях с победительницей Мариной. Хотя пара распалась, они продолжают общаться и даже появляться вместе на публике. Теперь личную жизнь Сергей предпочитает не афишировать.

Холостяк 6 сезон. Иракли Макацария выбрал Алену Лесык, пара даже вместе путешествовала, а спустя время пара распалась. Сейчас Иракли одинок, снимается в шоу, участвует в проектах и участвует в спецпрограммах.

Холостяк 7 сезон. Дмитрий Черкасов стал отцом в прошлом году второй раз. Изначально девушка была тайной поклонницей Димы, и однажды решилась написать ему сообщение. Сейчас у пары двое детей, недавно они приняли участие в проекте «Супермама», где вскрылись печальные подробности их жизни. Пара была на грани развода из-за потери ребенка и едва выбралась из депрессии.

Холостяк 8 сезон. Рожден Ануси выбрал девушку по имени Иванка, но отношения у пары не сложились. На шоу "Мисс Украина-Вселенная" он предложил девушке, которую ранее отверг, сделать выбор - получить корону или выйти за него замуж. Девушка выбрала второй вариант, но свадьба так и не состоялась. Мужчина после сказал, что это был всего лишь конкурсный вопрос. Сейчас мужчина одинок, занимается музыкой и живот в удовольствие.

Холостяк 9 сезон. Единственный мужчина, который заполучил свою любовь на проекте Никита Добрынин несколько недель назад сыграл свадьбу с Дашей Квитковой. После проекта пара начала жить вместе, а через год Никита сделал Даше предложение. Правда, устроить пышную свадьбу они пока не смогли - помешал карантин, но все равно постарались сделать церемонию изящной.

Холостяк 10 сезон. Макс Михайлюк попал в скандал, выбрав в финале Дашу Ульянову. Как оказалось, у него произошла интимная близость с другой участницей шоу. Девушка не смогла простить этого Максу. Сейчас же поклонники считают, что после проекта новой пассией героя снова стала девушка по имени Даша – молодая 25-летняя модель.

Напомним, "Холостяк" Макс Михайлюк снял одежду и похвастался, как повезло победительнице.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой.

Также Politeka писала, что "Холостяка" внезапно перекосило, эмоции вырвались сами собой.