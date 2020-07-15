Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак показала сина, народженого в шлюбі з Максимом Віторганом

Зірка опублікувала відповідне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. На знімку малюк, Платон, сидить за столиком одного з закладів.

Хлопчик п'є зелений коктейль з трубочки і дивиться великими очима в камеру.

Дитина одягнена у блакитну вітровку на блискавці, що не дивно, адже нещодавно сильно похолодало.

"А ви як проводите час)?", - поцікавилася Ксенія у підписників.

За годину пост зібрав понад 60 тисяч лайків та багато коментарів. Особливо здивував коментар батька хлопчика, який викликав бурю емоцій у підписників.

"Я сиджу з крихіткою вдома і заробляю на 70 тис. в тиждень", - написано від імені актора.

Проте стверджувати, хто саме написав такий коментар не можна. Можливо, і сам батько вирішив так пожартувати, а, можливо, його сторінку зламали.

"😆😆😆Господи, бережи людей з таким почуттям гумору 😉✊🏻", "сильно💪👍", "хочу до вас в команду 😂😂😂", "треба ж , я теж , тільки трохи більше капає", "зауважте, крихітка до того ж самостійна😂", "Ну адже не кожен хоче **пою так заробляти..)", "це найкращий комент👏👏👍", "для мене найкращий коментар 🙌", "а Богомолов сидить один і заробляє 140", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що багато коментарів і стосувалися самого малюка, люди захоплювалися хлопчиком і бажали йому здоров'я. А також багато хто відзначали схожість Платона з батьком Ксенії Собчак, Анатолієм:

"Хлопчик схожий на діда Толю!", "Схожий на Анатолія Собчака🔥", "А мені бачиться Ваша порода - Собчаківська", "Копія батько Собчак! Анатолій".

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