Выпускники киевской школы с нецензурной лексикой возмутились вопросом о крымских татарах во время ЗНО 2020

В одном из заданий теста по истории Украины требовалось указать, чем известны Амет-Хан Султан, Номан Челебиджихан, Петр Григоренко и Мустафа Джемилев. После сдачи ВНО несколько абитуриентов, не знавших правильного ответа, позволили себе нецензурно выразиться в сторону крымских татар и даже назвать полуостров "российским".

Ситуацию активно обсуждают в сети на страничке пользователя Гирея Баталова, опубликовавшего видео с подростками.

"Реакция относительно всего была незамедлительной, видео удалили, виновники, школа принесли свои извинения", - отмечается в сообщении.

Так, трое из участников инцидента извинились за сказанное.

"Я с уважением отношусь ко всем национальностям нашей страны и их истории. Считаю Крым неотъемлемой частью Украины и верю, что вскоре он снова будет территорией нашей страны. Мне жаль, что так мало времени и сил уделила изучению истории крымских татар. Прошу прощения за это ужасное видео. Я получила урок. Больше такое не повторится", – заявила одна из учениц.

В Меджлисе крымско-татарского народа приняли извинения: детей пригласили к себе в офис, а конфликт объявили исчерпанным.

"Каждому из них (участникам инцидента, - ред.) лично всемирно известный правозащитник, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев вручит книги по истории Крыма и крымско-татарского народа", – подчеркнул Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымско-татарского народа.

Представители крымских татар предложили уделить больше внимания изучению их истории:

"И что мы хотим от учеников? Произошедшая ситуация показывает, что нужно уделить внимание изучению истории крымскотатарского народа в образовательных учреждениях", - пишет пользовательница Эльвира Кемаль.

ВНО И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ Относительно последних событий с киевскими школьниками, которые агрессивно выражали свое мнение... Gepostet von Elvira Kemal am Samstag, 11. Juli 2020

Напомним, в среду, 15 июля, абитуриенты сдают ВНО по географии, на которое зарегистрировались более 130 тыс. человек.

"Для прохождения теста по географии зарегистрировались 130 939 человек, для которых созданы 8938 аудиторий в 554 пунктах тестирования. Тест насчитывает 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов", - говорится в сообщении Украинского центра оценивания качества образования.

Напомним, что ЗНО-2020: в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан

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