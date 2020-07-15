Президент Владимир Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Об этом говорится на сайте пресс-службы Офиса президента.

Речь идет о законе "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" № 719-IX, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020 года.

Отмечается, что для погашения задолженности будет применяться процедура взаиморасчетов, перевода долга и уступки права требования, погашения (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.

В ОП добавили, что реализация закона поспособствует завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий – участников рынка электроэнергии.

Отметим, согласно официальным данным, по состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.

Из них электроснабжение — 5,9 млрд, за газ — 25,5 млрд, за услуги по отоплению помещений — 20 млрд, поставки холодной воды — 5 млрд, содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд, вывоз бытовых отходов — млрд грн.

Отметим также недавно нардепы от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №3613, которым предлагается реструктуризировать долги украинцев, а при их неуплате удерживать часть заработной платы или продавать имущество.

Кроме того, на сумму долга регулярно будут начислять пеню за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. Если задолженность по коммуналке превысит сумму соответствующих платежей за один год, то штраф составит 20% от долга, если два года – 30%, три года – 50%.

Прописан и ряд нематериальных наказаний для должников: запрет выезда за границу, ограничение в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. Восстановить свои права можно только, уплатив долг.

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