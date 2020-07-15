Популярна фітнес-модель Ана Чері вирішила похвалитися неймовірними вигинами, примірявши тісну білизну
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, в кадрі Чері позує в неймовірно обтислій білій білизні в чорний горошок, елегантно сидячи в кріслі. Доповнювали образ знаменитості лише ланцюжок і красивий макіяж.
Сама модель поскаржилася, що одна з її останніх фото було видалено, оскільки штучний інтелект вважав його занадто відвертим. На це вона порадила адміністраторам мережі ознайомитися з її біографією.
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Самі шанувальники Чері були без розуму від неймовірних вигинів кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
«Божевільний розмір», «Здається, я закохався», «улюблена красуня», «неймовірно», «воу, як красиво», «вогонь форми! Краса», «королева на троні», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала гарячу фотосесію зі спортивною подружкою
У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала разом з не менш гарячою подружкою.
Дівчата одягли обтягуючі лосини та короткі топи, які зробили акцент на їх грудях. В руках красуні тримали зброю, що зробило фото особливо гарячим. У Чері у руках сокиру, а в її подруги арбалет. Судячи з опису до фото, дівчата знімали відео, уявляючи, що настав зомбі-апокаліпсис.
Нагадаємо, що фитнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".
Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.
Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".