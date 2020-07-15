Ось це розмір

Пишні форми і апетитні груди сьогодні дуже популярні. Такі параметри знову стали вітатися в світі шоу-бізнесу завдяки Кім Кардашьян

Politeka.net згадала самих знаменитих красунь з величезним бюстом.

Нещодавно українська модель Plus Size Міла Кузнєцова встановила рекорд. Її визнали українкою з самими великими натуральними грудьми. Розміри принад Мили і правда вражають – у неї 13-й розмір грудей.

Трохи відстає від Міли 25-річна Інна Горячковська. Українка може похвалитися не менш видатним бюстом. Дівчина без сорому демонструє свій дев'ятий розмір грудей в купальниках і відвертих вбраннях.

Красуня Демі Роуз не перший рік зводить чоловіків з розуму своїми видатними формами. Дівчина любить хвалитися своїм достоїнством в яскравих нарядах.

Українська модель Альона Омович нещодавно в третій раз збільшила собі груди. Тепер її «подружки» виглядають ще спокусливішими.

А ось у фітнес-моделі Ани Чері натуральні груди, які, втім, не поступаються в красі. Чері любить подражнити шанувальниками оголеним бюстом.

Варто відзначити, що великий бюст не рідкість і серед зірок. Наприклад, російська співачка Анна Семенович може позмагатися обсягами з будь-якою із пишногрудих красунь.

Нагадаємо, що Демі Роуз забула про сором і білизну, засвітивши бюст в екстремальному декольте: "Кращий розмір.

Як повідомляла Politeka, українка з 13-м розміром бюста роздяглася і зібрала натовп, танцюючи під музику: "Можна пишатися всій країні".

Також Politeka писала, що безсоромна фітнес-модель Ана Чері зняла ліфчик і показала своїх «близнят» у всій красі: «Ось це вид».