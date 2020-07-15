22-річна мешканка Будапешта (Угорщина) Барбара Луна Сіпос стала зіркою інтернету, завдяки своїй зовнішності

Коли Барбара була зовсім маленькою, вона просто схибилась на ляльках Барбі, повідомляє Politeka.net. Зараз Луна зізнається, що її першим дитячим спогадом стала гра з ляльками.

З віком любов дівчини тільки посилювалася, і вже з 17 років майбутня зірка почала свою трансформацію в ляльку.

З того часу Барбара пережила десяток пластичних операцій, витративши на них близько 170 тисяч доларів. Кошти давав екс-чоловік Сіпос.

Серед хірургічних втручань значаться: дві ринопластики, збільшення грудей і сідниць, і корекція форми нижньої щелепи та лоба.

"Барбі" зізнається, що після преображення, люди перестали сприймати її всерйоз і вважають її дурною. Раніше блондинка працювала секретаркою у приймальний. За словами Сіпос, чоловіки сходили з розуму по її красі і чарівності, тому їй довелося звільнитися.

"Я живу в суспільстві, в якому у дуже привабливої дівчини не так багато варіантів зберегти свою посаду або отримати підвищення, не переспавши з ким-небудь. А я цього не хотіла", - зізналася Барбара.

Зараз "кукла" планує зробити третю ринопластику, видалити ребра і зробити інші косметичні процедури.

Акаунт Луни в Instagram тільки набирає популярність. Зараз на модель підписані 19,7 тисяч осіб.

Більшість постів не збирають і тисячі лайків.

Користувачі мережі захоплюються красою Барбари і пишуть їй масу компліментів, в тому числі про те, як вона прекрасна і просто ідеальна "Барбі".

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