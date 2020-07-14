Нардепи ввели збір за виліт пасажирів з України
На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня нардепи проголосували у другому читанні за законопроект №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряний кодекс України.
Проект закону підтримали своїми голосами 256 нардепів.
У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що він передбачає закріплення поняття "державний збір з суб'єкта авіаційної діяльності", а також доповнює Повітряний кодекс України статтею, в якій визначаються особливості справляння державного мита за кожного пасажира та за кожну тонну вантажу.
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Ставка державного авіаційного збору, який доведеться заплатити за кожного пасажира, який буде літати в межах України, встановлена у розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах – 2 долара.
За кожну тонну вантажу в межах України – 2,5 долара, а у разі здійснення міжнародних перевезень з/до України – 10 доларів.
Збір не буде братися при:
- перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
- перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну згідно з актами Кабінету міністрів;
- польотах, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).
Звільняються від збору:
- пасажири, які належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;
- діти у віці до двох років;
- транзитні пасажири;
- пасажири із сервісними квитками;
- у разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.
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Міністр зазначив, що українці зможуть відвідувати Шенгенську зону, коли рівень захворюваності в нашій країні не буде перевищувати середній по ЄС.
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Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
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