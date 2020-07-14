Нардепи ввели збір за виліт пасажирів з України

На позачерговому засіданні Верховної Ради 13 липня нардепи проголосували у другому читанні за законопроект №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряний кодекс України.

Проект закону підтримали своїми голосами 256 нардепів.

У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що він передбачає закріплення поняття "державний збір з суб'єкта авіаційної діяльності", а також доповнює Повітряний кодекс України статтею, в якій визначаються особливості справляння державного мита за кожного пасажира та за кожну тонну вантажу.

Ставка державного авіаційного збору, який доведеться заплатити за кожного пасажира, який буде літати в межах України, встановлена у розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах – 2 долара.

За кожну тонну вантажу в межах України – 2,5 долара, а у разі здійснення міжнародних перевезень з/до України – 10 доларів.

Збір не буде братися при:

перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну згідно з актами Кабінету міністрів;

польотах, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Звільняються від збору:

пасажири, які належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;

діти у віці до двох років;

транзитні пасажири;

пасажири із сервісними квитками;

у разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

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"Зараз, на жаль, цифри в Україні невтішні. За останніми даними, у нас 62 хворих на 100 000 населення. При тому, що у ЄС, наприклад, ця цифра становить 16,3 особи на 100 000 населення", - сказав Кулеба.

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Це Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.

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