Нардепы ввели сбор за вылет пассажиров из Украины
На внеочередном заседании Верховной Рады 13 июля нардепы проголосовали во втором чтении за законопроект №2424, которым вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины.
Проект закона поддержали своими голосами 256 нардепов.
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что он предусматривает закрепление понятия "государственный сбор с субъекта авиационной деятельности", а также дополняет Воздушный кодекс Украины статьей, в которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира и за каждую тонну груза.
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Ставка государственного авиационного сбора, который придется заплатить за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, установлена в размере 0,5 доллара, на международных рейсах – 2 доллара.
За каждую тонну груза в пределах Украины – 2,5 доллара, а в случае осуществления международных перевозок из/в Украину – 10 долларов.
Сбор не будет взыматься при:
- перевозке высших должностных лиц и официальных делегаций государств;
- перевозке гуманитарной помощи из/в Украину в соответствии с актами Кабинета министров;
- полетах, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего).
Освобождаются от сбора:
- пассажиры, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов в соответствии с законом;
- дети в возрасте до двух лет;
- транзитные пассажиры;
- пассажиры с сервисными билетами;
- в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране.
"Сейчас, к сожалению, цифры в Украине неутешительные. По последним данным, у нас 62 больных 100 000 населения. При том, что в ЕС, например, эта цифра составляет 16,3 человека на 100 000 населения", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что украинцы смогут посещать Шенгенскую зону, когда уровень заболеваемости в нашей стране не будет превышать средний по ЕС.
В условиях карантина для украинцев открыты границы 23 стран, они включают те государства, куда нужна виза, и где действуют определенные карантинные ограничения.
Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея.
Напомним, украинцам рассказали, кто пострадает от нового налога: "заплатят в 15 раз больше".
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