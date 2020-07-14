Відомий білоруський виконавець, учасник "Євробачення", потрапив до лікарні у вкрай важкому стані

В одну з клінік Мінська його забрали з попереднім діагнозом «Інтоксикація».

Медики Мінська робили все можливе, щоб вивести Дмитра Колдуна з цього стану.

У Міністерстві охорони здоров'я Білорусі уточнили, що артист звернувся до медиків з невідкладної допомоги зі скаргою на високу температуру. Однак інших ознак китайського вірусу при обстеженні у нього не виявили. Але пізніше діагноз все-таки підтвердився. Співак не знає, де міг заразитися.

Захворювання виявили і у дружини Дмитра Вікторії, однак її відправили лікуватися вдома, а от артист залишився в стаціонарі.

При цьому у багатьох виникло питання щодо дітей пари.

«До речі, а куди дітей? Ви ж з Вікторією наділи корони», - запитали у співака в мережі. Але це питання артист залишив без відповіді.

Зазначимо, зусилля лікарів дали свої результати і 10 квітня співака виписали з лікарні. Він розповів, що вже відчуває себе значно краще.

Колдун вже звернувся до фанатів. Також співак подякував медиків.

«Мій перший ранок вдома! Ви не уявляєте, який підйом сил, «самотнім птахом» мені ще сидіти, звичайно, але в рідних стінах - це зовсім інше! Спасибі лікарям 6 МКЛ Мінська, всьому медперсоналу, медсестрам і вам за підтримку!», - написав артист на своїй сторінці в Instagram після виписки.

Дмитро Колдун здобув свою популярність 13 років тому — на конкурсі “Євробаченні” у 2007 році. Фанати і фанатки співака почали підтримувати його не тільки в Білорусі, але і далеко за її межами.

Особисте життя артиста ідеальне, як для зірки шоу-бізнесу. Зі школи Колдун зустрічався з Вікторією Хомицькою, яка у 2012 році стала офіційною дружиною співака. Дружина подарувала Дмитру двох дітей: у 2013 році – сина Яна, через 3 роки – доньку Алісу.

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