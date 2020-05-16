Украинская группа Go_A выступила на последнем онлайн-концерте «домашнего Евровидения»

В этом году из-за пандемии опасного китайского вируса организаторы решили отказаться от традиционного проведения Евровидения. Вместо этого было решено провести онлайн-концерт Eurovision Home Concerts, в котором должны принять участие представители стран-участниц, а также конкурсанты прошлых годов.

Участники от Украины – группа Go_A – выступили на последнем концерте. Видео появилось на официальном канале Евровидения в YouTube.

Свое выступление артисты записали на одном из верхних этажей Киевского телецентра. Это позволило зрителям увидеть украинскую столицу с высоты птичьего полета. Музыканты исполнили обновленную версию своей песни «Соловей».

Кроме того, Go_A представили свою версию хита Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai, с которым артистка выступала на Евровидении в 2007 году.

Финал песенного шоу состоится уже в субботу, 16 мая, в 22:00. Его будут транслировать в прямом эфире в 46 странах, в том числе и в Украине на телеканалах UA: Перший и СТБ.

Планируется, что в финале шоу поклонники Евровидения со всего мира хором исполнят песню Джонни Логана What's another year. Также будет исполнена песня, победившая в 1997 году - Love Shine A Light.

Вести шоу в прямом эфире из Нидерландов будут участница Евровидения в 1998 и 2007 годах Эдсилия Ромбли, актриса Шанталь Янзен и певец, актер и шоумен Ян Смит.

Напомним, украинская группа Go-A выступит в онлайн шоу Евровидения-2020.

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