Известный белорусский исполнитель, участник "Евровидения", попал в больницу в крайне тяжелом состоянии

В одну из клиник Минска его забрали с предварительным диагнозом «Интоксикация».

Медики Минска делали все возможное, чтобы вывести Дмитрия Колдуна из этого состояния.

В Министерстве здравоохранения Беларуси уточнили, что артист обратился к медикам из неотложной помощи с жалобой на высокую температуру. Однако других признаков китайского вируса при обследовании у него не выявили. Но позже диагноз все-таки подтвердился. Певец не знает, где мог заразиться.

Заболевание выявили и у жены Дмитрия Виктории, однако ее отправили лечиться дома, а вот артист остался в стационаре.

При этом у многих возник вопрос относительно детей пары.

«Кстати, а куда детей? Вы же с Викторией надели короны», - спросили у певца в сети. Но этот вопрос артист предпочел оставить без ответа.

Отметим, усилия врачей дали свои результаты и 10 апреля певца выписали из больницы. Он рассказал, что уже чувствует себя значительно лучше.

Колдун уже обратился к фанатам. Также певец поблагодарил медиков.

«Мое первое утро дома! Вы не представляете, какой подъем сил. «Одинокой птицей» мне ещё сидеть, конечно, но в родных стенах - это совсем другое! Спасибо врачам 6 ГКБ Минска, всему медперсоналу, медсестрам и вам за поддержку!», - написал артист на своей странице в Instagram после выписки.

Дмитрий Колдун обрел свою популярность 13 лет назад — на конкурсе “Евровидении” в 2007 году. Фанаты и фанатки певца начали поддерживать его не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Личная жизнь артиста идеальна для звезды шоу-бизнеса. Со школы Колдун встречался с Викторией Хомицкой, которая в 2012 году стала официальной супругой певца. Жена подарила Дмитрию двух детей: в 2013 году – сына Яна, через 3 года – дочь Алису.

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