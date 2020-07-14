Стало відомо, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники

Про це пише Сьогодні.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

"Якщо президент озвучив орієнтир вартості гривні для відновлення економіки 30 грн/долар, то регулятор навряд чи зможе її ревальвувати далі, хоча і є незалежною від політиків структурою. Тому з розрахунком на перспективу інвестувати зараз в долари виявиться прибутковіше, ніж від них позбутися з побоювань, що продовжиться здешевлення", – озвучив свій прогноз аналітик Андрій Шевчишин.

До цього ми розповідали про те, що в Україні серйозних стрибків курсу долара найближчим часом не буде.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо б держрегулятор в особі НБУ не купував на ринку надлишки долара, то він би продавався сьогодні мало не по 22 грн/$.

"Девальвації зараз не може бути взагалі, у нас надлишок валюти. Якщо Нацбанк не буде регулярно викуповувати валюту – а зараз він її викуповує і тим самим стримує ревальвацію, – то курс може опуститися до рівня 22-23 грн за долар і нижче. У людей зараз мало грошей, тому вони більше продають валюту, ніж купують. Через карантин дуже мало купують валюти та імпортери. Тому що на сьогоднішній день велика кількість імпортерів або не працюють, або продають старе, а нове не завозять. Знову ж, тому що у населення немає грошей і купують зараз мало", – озвучив свій прогноз Охріменко.

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