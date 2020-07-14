Американська актриса Ва Рівера, зникла в середу, 8 липня, на озері Бенкеті в Каліфорнії була знайдена мертвою у воді

Американська поліція повідомила, що в результаті пошукової операції було виявлено тіло потонулої зірки серіалу Glee ("Хор").

У понеділок вдень рятувальники, які працювали з підводними локаторами, знайшли в озері тіло, яке пізніше було ідентифіковано як останки 33-річної актриси. У масштабної пошукової операції брали участь водолази, поліцейські собаки, вертольоти, а також обладнані камерами підводні апарати з дистанційним управлінням.

"З урахуванням місця, в якому було виявлено тіло, його стану і фізичних характеристик, знайденої одягу, а також беручи до уваги, що в цьому районі не було повідомлень про зникнення інших людей, - ми впевнені, що знайдене тіло належить На Рівері", - сказав журналістам шериф округу Вентура Білл Аюб.

За словами шерифа, підстав говорити про вбивство або самогубство немає.

Ная Рівера пропала 8 липня, в той день вона взяла в оренду понтонную (плоскодонну) човен і відправилася разом зі своїм чотирирічним сином Джозі на прогулянку по озеру Бенкеті, яке знаходиться на північний захід від Лос-Анжелеса.

Через три години після початку прогулянки на човновій станції помітили, що судно дрейфує. Прибулі на місце рятувальники побачили сплячого дитини. На ньому був рятувальний жилет. Хлопчик розповів, що вони плавали разом з Ріверою, але "мама в човен не повернулася".

Поліція повідомила, що пошуки ускладнювалися тим, що в озері багато водоростей, які приховали місце, де перебував її тіло.

Наголошується, що поки складно говорити, що саме сталося під час прогулянки.

Шериф зазначив, що в післяобідній час на озері часто починаються підводні течії, які могли віднести човен від актриси і її сина. Як сказав Аюб, Рівера, можливо, якимось чином зуміла повернути дитину на човен, але їй могло не вистачити сил, щоб врятуватися самій.

"Спи спокійно, Ва. Як же ти була важлива! Миру і любові твоєї сім'ї", - написала в Твіттері актриса Джейн Лінч, яка знімалася разом з Ріверою в серіалі "Хор".

Кар'єра Рівери в шоу-бізнесі почалася ще в дитинстві, коли вона почала зніматися в телесеріалах і рекламних роликах.

Коли їй було 4 роки, вона зіграла одну з головних ролей в американському сіткомі "Королівська сім'я" і знімалася в багатьох інших шоу.

Проте широка популярність до неї прийшла з роллю Сантани Лопез - одного з основних персонажів серіалу "Хор", який виходив на американському телеканалі Fox з 2009 по 2015 рік. Рівера знімалася в шести сезонах серіалу, в якому розповідається про життя хору під назвою New Directions ("Новий напрям").

У 2014 році вона зіграла головну роль у трилері-блокбастері "Будинок" і в тому ж році актриса вийшла заміж за актора Райана Дорсі, від якого народила сина. У 2018 році вони розлучилися.

Зазначимо, Ва Рівера вже не перша зірка серіалу «Хор», яку спіткала зла доля.

Так, канадський актор Корі Монтейт, що одержав широку популярність за роль одного з дійових осіб цього серіалу - Фіна Хадсона, помер у 2013 році від передозування наркотиків у віці 31 року. Тіло Наи Рівери було виявлено рівно через сім років після його смерті.

В 2018 році Марк Саллинг - ще один актор, який знімався в цьому серіалі, - наклав на себе руки у віці 35 років. До цього він визнав себе винним в зберіганні дитячої порнографії і чекав вироку.

Ная Рівера і Саллинг некторое час зустрічалися.

У 2010-2012 рр. актриса тричі входила в список журналу Maxim "100 найсексуальніших жінок планети.

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