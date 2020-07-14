Американская актриса Ная Ривера, пропавшая в среду, 8 июля, на озере Пиру в Калифорнии была найдена мертвой в воде

Американская полиция сообщила, что в результате поисковой операции было обнаружено тело утонувшей звезды сериала Glee ("Хор").

В понедельник днем спасатели, работавшие с подводными локаторами, нашли в озере тело, которое позже было идентифицировано как останки 33-летней актрисы. В масштабной поисковой операции принимали участие водолазы, полицейские собаки, вертолеты, а также оборудованные камерами подводные аппараты с дистанционным управлением.

"С учетом места, в котором было обнаружено тело, его состояния и физических характеристик, найденной одежды, а также принимая во внимание, что в этом районе не было сообщений о пропаже других людей, - мы уверены, что найденное тело принадлежит Нае Ривере", - сказал журналистам шериф округа Вентура Билл Аюб.

По словам шерифа, оснований говорить об убийстве или самоубийстве нет.

Ная Ривера пропала 8 июля, в тот день она взяла в аренду понтонную (плоскодонную) лодку и отправилась вместе со своим четырехлетним сыном Джози на прогулку по озеру Пиру, которое находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

Через три часа после начала прогулки на лодочной станции заметили, что судно дрейфует. Прибывшие на место спасатели увидели спящего ребенка. На нем был спасательный жилет. Мальчик рассказал, что они плавали вместе с Риверой, но "мама в лодку не вернулась".

Полиция сообщила, что поиски осложнялись тем, что в озере много водорослей, которые скрыли место, где находилось ее тело.

Отмечается, что пока сложно говорить, что именно произошло во время прогулки.

Шериф отметил, что в послеобеденное время на озере часто начинаются подводные течения, которые могли отнести лодку от актрисы и ее сына. Как сказал Аюб, Ривера, возможно, каким-то образом сумела вернуть ребенка на лодку, но ей могло не хватить сил, чтобы спастись самой.

"Спи спокойно, Ная. Как же ты была важна! Мира и любви твоей семье", - написала в "Твиттере" актриса Джейн Линч, которая снималась вместе с Риверой в сериале "Хор".

Карьера Риверы в шоу-бизнесе началась еще в детстве, когда она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах.

Когда ей было 4 года, она сыграла одну из главных ролей в американском ситкоме "Королевская семья" и снималась во многих других шоу.

Однако широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Ривера снималась в шести сезонах сериала, в котором рассказывается о жизни хора под названием New Directions ("Новое направление").

В 2014 году она сыграла главную роль в триллере-блокбастере "Дом" и в том же году актриса вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого родила сына. В 2018 году они развелись.

Отметим, Ная Ривера уже не первая звезда сериала «Хор», которую постиг злой рок.

Так, канадский актер Кори Монтейт, получивший широкую известность за роль одного из действующих лиц этого сериала - Фина Хадсона, умер в 2013 году от передозировки наркотиков в возрасте 31 года. Тело Наи Риверы было обнаружено ровно через семь лет после его смерти.

В 2018 году Марк Саллинг - еще один актер, снимавшийся в этом сериале, - покончил с собой в возрасте 35 лет. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.

Ная Ривера и Саллинг некторое время встречались.

В 2010-2012 гг. актриса трижды входила в список журнала Maxim "100 самых сексуальных женщин" планеты.

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