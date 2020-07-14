Погода в Україні 14 липня розійдеться на всю котушку, сильні дощі з грозами накриють практично половину регіонів

Про це повідомляє Politeka.

Так, жителів західної України чекає невеликий перепочинок. На тлі решти частини країни, тут відчутно похолодає: вдень очікується від 18 до 21 градуса тепла, які вночі змінять 10-13 за Цельсієм.

На півночі сильні дощі з грозою накриють Чернігівську область. На решті частини території синоптики прогнозують від 18 до 21 за Цельсієм, а вночі знизиться до 11-14 градусів.

Трохи тепліше буде: вдень від 20 до 22 тепла вдень і близько 11-13 за Цельсієм вночі. Дощів явно не передбачається, хоча можлива хмарність.

На півдні України очікується потепління до 24 до 27 градусів за Цельсієм, а вночі близько 15-18 градусів. Дощів тут не очікується.

А ось на сході буде лити «як з відра». Попри це, повітря прогріється до 24-27 градусів. Уночі буде свіже до 17-19 за Цельсієм.

Київ і область сьогодні чекають часткові опади з грозами. Вони накриють Яготин, Бориспіль, Баришівку, Чорнобиль і Миронівку. Тут стовпчик термометра покаже від 19 до 21 градуса за Цельсієм. Вночі похолодає до 11-13 за Цельсієм.

Сьогодні, стверджують в Укргідрометцентрі, на Лівобережжі будуть грозові дощі, місцями шквали 17-22 м/с та град. У Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях будуть дощі з поривами вітру до 15-20 м/с. У зв'язку з цим рятувальники ввели I рівень небезпеки.

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