Погода в Украине 14 июля разойдется на всю катушку, сильнейшие дожди с грозами накроют практически половину регионов

Об этом сообщает Politeka.

Так, жителей западной Украины ждет небольшая передышка. На фоне остальной части страны, здесь ощутимо похолодает: днем ожидается от 18 до 21 градуса тепла, которые ночью сменят 10-13 по Цельсию.

На севере сильные дожди с грозой накроют Черниговскую область. На остальной части территории синоптики прогнозируют от 18 до 21 по Цельсию, а ночью похолодает до 11-14 градусов.

Немного теплее будет: днем от 20 до 22 тепла днем и около 11-13 по Цельсию ночью. Дождей явно не предвидится, хотя возможна облачность.

На юге Украины ожидается потепление до 24 до 27 градусов по Цельсию, а ночью около 15-18 градусов. Дождей здесь не ожидается.

А вот на востоке будет лить «как из ведра». Несмотря на это, воздух прогреется до 24-27 градусов. Ночью будет свежее до 17-19 по Цельсию.

Киев и область сегодня ждут частичные осадки с грозами. Они накроют Яготин, Борисполь, Барышевку, Чернобыль и Мироновку. Здесь столбик термометра покажет от 19 до 21 градуса по Цельсию. Ночью же похолодает до 11-13 по Цельсию.

Сегодня, утверждают в Укргидрометцентре, на Левобережье будут грозовые дожди, местами шквалы 17-22 м/с и град. В Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях будут дожди с порывами ветра до 15-20 м/с. В связи с этим спасатели ввели I уровень опасности.

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