Погода в Украине 13 июля ударит практически по всем, кто-то будет испытывать дискомфорт от дождя, а кто-то от похолодания

Об этом сообщат Politeka со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

«Атмосферный фронт сует по Украине. Уже за фронтом температура опустилась до +12 градусов, а перед фронтом нагревает до +30 и выше. Вдоль полосы льет, гремит и наблюдаются местами шквалы. Завтра, 13-го июля, локальные грозовые дожди будут идти практически везде, кроме восточных областей. Похолодает на Западе, Севере и в большинстве центральных областей, +12+20 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с этим, утверждает Диденко, некоторые люди могут чувствовать себя не очень хорошо. Кроме того, надо быть осторожнее, поскольку небольшой ветер может в момент обернутся в шквал, а легкий дождик — в ливень.

В Киеве и области Диденко прогнозирует небольшие похолодание до 18-20 градусов и периодические дожди.

Ранее мы сообщали, что украинцам не стоит расслабляться, поскольку август будет таким же жарким, как и июль. Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Он предупредил украинцев, что последний месяц лета запомнится украинцам жарой и минимальным количеством осадков.

По словам синоптика, последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, а температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода будет и в начале августа.

"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем, и +18…+20 ночью", – продолжил синоптик.

Напомним, что Украину ждет новая погодная аномалия, прогноз климатолога.

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