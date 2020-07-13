Фанаты популярного в начале 2000-х коллектива «Иванушки International» оплакивают еще одну смерть

Как сообщает Politeka.net, в начале июля скончался отец бывшего солиста группы Игоря Сорина Владимир Райберг. Отмечается, что мужчина скончался после тяжелой болезни, которая отнимала у него силы в последние несколько месяцев. Близкие семьи сообщили, что он умер в кругу семьи. Похороны состоялись 10 июля.

Как известно, Владимир Райберг потерял сына 22 года назад. Первый солист «Иванушек International» Игорь Сорин погиб на пике своей карьеры, выпав из окна. До сих пор неизвестны точные причины гибели певца, хотя сам он, пока был в сознании, признался, что спрыгнул сам. Парню было 28 лет.

До смерти Сорин был настолько популяным, что многие фанаты создавали группы его памяти, следили за судьбой его отца и матери. В одной из групп поклонники выразили слова сочувствия семье музыканта.

«Мы с ним последний раз виделись на вечере памяти Игоря в 2017 г», «Вечная память», «Царствие небесное», - пишут люди.

Продюсер исполнителя Игорь Матвиенко ранее рассказывал, что до смерти Сорин подсел на запрещенные средства, когда уже ушел из коллектива. А бессменный солист группы Андрей Григорьев-Апполонов заявлял, что есть какая-то мистика в том, что Сорин, как и Олег Яковлев (второй солист группы), погибли вскоре после ухода из коллектива.

«Игорь был очень добрый и чувствительный человек. Внимание поклонниц, это сумасшествие давалось ему тяжело. В какой-то момент он захотел уйти из группы, больше не желал петь чужие хиты», - рассказывал Апполонов.

Напомним, что продюсер «Иванушек» наконец рассказал всю правду о гибели солистов: "Конкретно сидели...".

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