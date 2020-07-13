Українців попередили про підводні камені кредитів "під 0%"
Про це розповіла начальник управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук в ефірі одного з українських телеканалів, передає прес-служба НБУ в Facebook.
Варто пам'ятати вкрай важливу порада: уважно читати договори і перевіряти всі умови кредиту.
"Фішка кредитів "під 0%" - ця ставка може діяти тиждень. А після цього включаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом - 1702% річних", - повідомила Лобайчук.
Зазначається, що в роботі із зверненнями громадян є складність, оскільки людина самостійно підписала договір з такими умовами: "Захистити права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд".
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Таку заяву НБУ активно коментують українці.
«Бардак навіть у банківській сфері починається там, де дозволяє держава», «Ну давайте я запропоную замість регулятора - НБУ. Зобов'яжіть банки публікувати формуляр - зведену таблицю опису кредиту, де буде наочно видно річну процентну ставку, період, штрафи і т. д.», «Взагалі кредити в нашій країні – це зло… І договір треба читати», «ну що ж, якщо людина вірить, що їй дадуть кредит під 0%, то таку людину ніяк не виправити. Якщо не кредит, знайде інші місця з "халявою"», - пишуть у Мережі.
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