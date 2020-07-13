Стало відомо, що буде з курсом долара через надлишок валюти

Про це пише Сьогодні.

Експерти впевнені, що серйозних стрибків курсу долара найближчим часом не буде.

За словами аналітика Олександра Охріменка, якщо б держрегулятор в особі НБУ не купував на ринку надлишки долара, то він би продавався сьогодні мало не по 22 грн/$.

"Девальвації зараз не може бути взагалі, у нас надлишок валюти. Якщо Нацбанк не буде регулярно викуповувати валюту – а зараз він її викуповує і тим самим стримує ревальвацію, – то курс може опуститися до рівня 22-23 грн за долар і нижче. У людей зараз мало грошей, тому вони більше продають валюту, ніж купують. Через карантин дуже мало купують валюти та імпортери. Тому що на сьогоднішній день велика кількість імпортерів або не працюють, або продають старе, а нове не завозять. Знову ж, тому що у населення немає грошей і купують зараз мало", – озвучив свій прогноз Охріменко.

Інший економіст Володимир Дубровський додав, що на курс національної валюти позитивно вплинув і карантин, через який подешевшали послуги та імпортні товари.

"Економічних підстав [для девальвації] на зараз немає. Склалася така ситуація, що курс не повинен зростати. Через карантин подешевшали імпортні товари, знизився імпорт послуг. Експорт теж впав, але значно меншою мірою. Тому у нас навіть виявилося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі", – додав він у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що курс валют від Національного банку на сьогодні, 13 липня, встановлений на наступних рівнях:

100 доларів 2695,05 грн

100 євро — 3039,88 грн.

Так, стодоларова купюра починає тиждень з вже + 1,7 гривні.

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