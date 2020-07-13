Екс-чоловік телеведучої Ксенії Собчак Максим Віторган поділився зворушливим фото з їхнім спільним сином

У себе в Instagram актор опублікував фото з Платоном, передає Politeka.net. Чоловік лежав на дивані, а хлопчик валявся поруч з ним і позував на камеру. Варто відзначити, що на фото Платон дуже схожий на свого батька. Хоча схожість з Собчак теж очевидна.

«Рукою схожий на тата, Платон. Тепер вчися втягувати щоки на фото. Фейстюн для слабаків! У нас аналогові способи!», - підписав фото Віторган.

За тиждень пост зібрав понад 40 тисяч лайків. В коментарях залишили масу приємних слів малюкові, а також стали обговорювати, на кого він схожий. Шанувальники вважають, що Платон - це симбіоз Віторгана і Собчак.

«Ось він симбіоз Вас і Ксенії. Дивишся - копія Ви, потім дивишся - схожість з Ксенією», «Люблю», «Частіше зустрічайтеся з сином, він дуже чекає і любить Вас!! Ну, Ви ж найкращий тато!!», «Такий мілаш», «Татуся син», «Такий гарненький», «Такі сімпотні!», «Чарівний хлопчисько!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Максим Віторган поділився фотографією зі зйомок, на якій позував, лежачи в ліжку з двома жінками. Однією з них була актриса Вікторія Толстоганова.

«Просто така робота», - загадково підписав фото актор.

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