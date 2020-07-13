Экс-муж телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган поделился трогательным фото с их общим сыном

У себя в Инстаграм актер опубликовал фото с Платоном, передает Politeka.net. Мужчина лежал на диване, а мальчик валялся рядом с ним и позировал на камеру. Стоит отметить, что на фото Платон очень похож на своего отца. Хотя сходство с Собчак тоже очевидно.

«Рукой похож на папу, Платон. Теперь учись втягивать щеки на фото. Фейстюн для слабаков! У нас аналоговые способы!», - подписал фото Виторган.

За неделю пост собрал более 40 тысяч лайков. В комментариях оставили массу приятных слов малышу, а также стали обсуждать, на кого он больше всего похож. Поклонники считают, что Платон - это симбиоз Виторгана и Собчак.

«Вот он симбиоз Вас и Ксении. Смотришь - копия Вы, потом смотришь - сходство с Ксенией», «Люблю», «Почаще встречайтесь с сыном, он очень ждёт и любит Вас!! Ну, Вы же лучший папа!!», «Такой милаш», «Папин сын», «Такой хорошенький», «Такие симпотные!», «Прелестный мальчишка!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Виторган поделился фотографией со съемок, на которой позировал, лежа в кровати с двумя женщинами. Одной из них была актриса Виктория Толстоганова.

«Просто такая работа», - загадочно подписал фото актер.

Напомним, что шпионский скандал разгорелся вокруг мужей Собчак: Богомолову и Виторгану не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, экс-супруга Собчак Виторгана застукали в постели с двумя красотками, Семенович не выдержала: «Вы че там, а?».

Также Politeka писала, что бесстыжая Собчак разделась и повиляла пятой точкой прямо на улице: видео облетело сеть.